Рождественскую ель зажгли в Ватикане

Рождественскую ель зажгли на площади Святого Петра в Ватикане. Торжественная церемония зажжения огней состоялась в пятницу 10 декабря.

Как сообщило издание Wanted in Rome, 113-летнюю ель высотой 28 метров привезли из провинции Тренто на севере Италии.

Украшают праздничное дерево 600 деревянных игрушек, которые были изготовлены вручную мастерами из коммуны Андало. Также праздничная ель оснащена светильниками с низким энергопотреблением.

На площади установили традиционный вертеп, который состоит из более чем 30 статуэток в натуральную величину в традиционных андских костюмах. Фигуры сделаны из керамики, стекловолокна и дерева.

Пандемия коронавируса не смогла лишить праздничного настроения жителей Румынии. Там сделали рождественскую елку из пустых ампул, в которых раньше была вакцина от коронавируса. Необычные праздничные ели любят не только в Румынии. Например, рождественское дерево в Бразилии даже попало в Книгу рекордов Гиннесса из-за своей оригинальности. «360» собрал подборку из 10 самых удивительных праздничных елей во всем мире.