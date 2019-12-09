Рождественское граффити Бэнкси появилось в Бирмингеме
На видео бездомный устраивается спать на уличной лавке. По мере того, как от него удаляется камера, становится виден рисунок на кирпичной стене, на которой изображены два серебристых оленя, уносящиеся в звездное небо. Они будто тянут за собой «привязанную» к ним лавку.
«Боже, благослови Бирмингем», — написал художник под видео, отметив, что прохожие были добры к бездомному Райану, которому принесли горячий напиток и шоколадки.
В своих работах Бэнкси часто обращает внимание людей на социальное неравенство и лицемерие.
Ранее сообщалось, его картину «Деградировавший парламент», изображающую заседание британского парламента, в котором вместо людей участвуют шимпанзе. Картину купили за 9,9 миллиона фунтов стерлингов, ставшие рекордными для британского художника.