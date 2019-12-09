  • Рождественское граффити Бэнкси появилось в Бирмингеме

    09 декабря 2019, 20:43

    Александра Каширина

    Британский уличный художник Бэнкси выложил в Instagramновое рождественское граффити, нарисованное в британском Бирмингеме. Героем его работы стал бездомный по имени Райан.
    Рождественское граффити Бэнкси появилось в Бирмингеме

    На видео бездомный устраивается спать на уличной лавке. По мере того, как от него удаляется камера, становится виден рисунок на кирпичной стене, на которой изображены два серебристых оленя, уносящиеся в звездное небо. Они будто тянут за собой «привязанную» к ним лавку.

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    «Боже, благослови Бирмингем», — написал художник под видео, отметив, что прохожие были добры к бездомному Райану, которому принесли горячий напиток и шоколадки.

    В своих работах Бэнкси часто обращает внимание людей на социальное неравенство и лицемерие.

    Ранее сообщалось, его картину «Деградировавший парламент», изображающую заседание британского парламента, в котором вместо людей участвуют шимпанзе. Картину купили за 9,9 миллиона фунтов стерлингов, ставшие рекордными для британского художника.