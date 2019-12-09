Рождественское граффити Бэнкси появилось в Бирмингеме

Британский уличный художник Бэнкси выложил в Instagramновое рождественское граффити, нарисованное в британском Бирмингеме. Героем его работы стал бездомный по имени Райан.

На видео бездомный устраивается спать на уличной лавке. По мере того, как от него удаляется камера, становится виден рисунок на кирпичной стене, на которой изображены два серебристых оленя, уносящиеся в звездное небо. Они будто тянут за собой «привязанную» к ним лавку.

«Боже, благослови Бирмингем», — написал художник под видео, отметив, что прохожие были добры к бездомному Райану, которому принесли горячий напиток и шоколадки.

В своих работах Бэнкси часто обращает внимание людей на социальное неравенство и лицемерие.

Ранее сообщалось, его картину «Деградировавший парламент», изображающую заседание британского парламента, в котором вместо людей участвуют шимпанзе. Картину купили за 9,9 миллиона фунтов стерлингов, ставшие рекордными для британского художника.