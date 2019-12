Рождественская песня Мэрайи Кэри возглавила чарт Billboard Hot 100. Обрадовались не все

Песня All I Want for Christmas is You исполнительницы Мэрайи Кэри впервые возглавила чарт Billboard Hot 100. Это произошло через 25 лет после релиза. Что об этом думают в Сети?

Теперь в арсенале певицы 19 песен, которые занимали первое место в хит-параде Billboard Hot 100, отметили в BuzzFeed News. В этом плане Мэрайи Кэри уступают только Beatles, чьи песни возглавляли список 20 раз. Сингл певицы вышел в 1994 году и стал второй праздничной композицией, которая поднялась на вершину списка.

Поклонники Кэри в восторге. Исполнительницу уже назвали королевой Billboard. Пользователи Сети говорят, что она это заслужила, и желают удачи популярной артистке. «Это лучшая рождественская песня, выпущенная за многие годы!» — написал craiggj. «Мэрайя Кэри, ты просто прекрасна, а твоя песня — все еще рождественское сокровище. Спасибо за твой талант и голос», — добавила ana_captures.

Правда, есть и те, кто не оценил выбор Billboard. Некоторые уверены, что All I Want for Christmas is You слишком часто звучит во время праздников и уже успела порядком поднадоесть. «Ненавижу. Эту. Песню», — заявил Karen Jelenfy. «Это самая раздражающая песня Великобритании», — отметил All for hope.

Правда, хейтеры не омрачили настроение исполнительницы. Она не осталась безучастной и выложила пост в Twitter с радостной картинкой и подписью: «Мое состояние сейчас».

All I Want for Christmas is You, пожалуй, самая известная или по крайней мере вездесущая рождественская песня современной эпохи. Это доказало ее появление во многих популярных фильмах, например, в картине «Реальная любовь». Этот сингл также один из любимых среди организаторов рождественских вечеринок.

Сама Кэри изначально не верила в популярность легендарной песни. На тот момент 24-летняя исполнительница не хотела записывать рождественские синглы. Однако уступила своему мужу и менеджеру Томми Моттолу. Хит записали примерно за полтора часа. Американский композитор и продюсер Уолтер Афанасьев, автор самых популярных песен Кэри, в том числе и праздничного хита, заявил: «Это определенно не „Лебединое озеро“… Но именно поэтому она так популярна — потому что она такая простая и вкусная!»