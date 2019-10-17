Рожденные в Латвии дети иностранцев автоматически будут получать гражданство
Сейм Латвии принял закон, который позволяет автоматически предоставлять латвийское гражданство детям, рожденным на территории страны с 1 января 2020 года. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на LETA.
Законопроект предложил бывший президент Латвии Раймондс Вейонис. Большинство депутатов проголосовали за утверждение инициативы, против выступили лишь представители национального объединения «Все — Латвии!».
Согласно законопроекту, после 1 января 2020 года родившиеся в Латвии дети получат гражданство страны, если родители не захотят для него другого. Также получить подданство можно, если ребенок не получил гражданство в другой стране.