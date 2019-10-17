Рожденные в Латвии дети иностранцев автоматически будут получать гражданство

Законопроект предложил бывший президент Латвии Раймондс Вейонис. Большинство депутатов проголосовали за утверждение инициативы, против выступили лишь представители национального объединения «Все — Латвии!».

Согласно законопроекту, после 1 января 2020 года родившиеся в Латвии дети получат гражданство страны, если родители не захотят для него другого. Также получить подданство можно, если ребенок не получил гражданство в другой стране.