Рождение новой планеты зафиксировал телескоп VLT

Ученые изучали плотный диск пыли и газа вокруг молодой звезды AB Aurigae. Она находится в 520 световых годах от Земли. По мнению специалистов, структура, которая сформировалась внутри диска, является новым космическим телом.

«Мы открыли тысячи экзопланет, но мало что известно о том, как они возникают. Нам нужно наблюдать за очень молодыми системами, чтобы уловить нужный момент», — уточнил доктор Энтони Боккалетти из Парижской обсерватории.

Астрономы заметили, что рождение планеты изменяет циркуляцию газополевых облаков. Именно такое воздействие удалось разглядеть с Земли.