    21 мая 2020, 14:19

    Рождение новой планеты зафиксировал телескоп VLT

    Ольга Ситникова

    Астрономы наблюдали рождение новой экзопланеты при помощи Очень Большого Телескопа (VLT). Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Astronomy & Astrophysics journal.

    Ученые изучали плотный диск пыли и газа вокруг молодой звезды AB Aurigae. Она находится в 520 световых годах от Земли. По мнению специалистов, структура, которая сформировалась внутри диска, является новым космическим телом.

    «Мы открыли тысячи экзопланет, но мало что известно о том, как они возникают. Нам нужно наблюдать за очень молодыми системами, чтобы уловить нужный момент», — уточнил доктор Энтони Боккалетти из Парижской обсерватории.

    Астрономы заметили, что рождение планеты изменяет циркуляцию газополевых облаков. Именно такое воздействие удалось разглядеть с Земли.