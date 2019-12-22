Роузи вернулась на Starliner «живой»

«Мы рады сообщить, что Роузи пристегнута также, как она была, когда корабль стартовал, и находится в очень хорошей форме», — говорится в трансляции.

Starliner запустили в первый испытательный беспилотный полет 20 декабря. Он поднялся в воздух с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Ракета-носитель Atlas V вывела корабль на расчетную суборбитальную траекторию. Однако из-за ошибки в полетном времени довыведение произошло позже.

Starliner истратил много топлива и оказался на нерасчетной орбите, он не смог лететь к МКС. По этой причине корабль вернули на Землю. Он пробыл на орбите 48 часов.

Это был первый испытательный полет корабля, предназначенного для пилотируемых запусков. Только в этот раз Starliner отправился в космос без экипажа. На борту Starliner сидел антропоморфный манекен Рози, также на него погрузили около 270 килограммов груза для МКС.

Роузи назвали в честь героини известного пропагандистского плаката времен Второй мировой войны. Это женщина в синем рабочем комбинезоне и красной бандане в белый горошек, которая показывает бицепс на фоне надписи «Мы можем это сделать!». К манекену прикрепили 15 специальных датчиков, фиксировавших состояние пассажирки во время старта, полета и посадки космического корабля.

Первый пилотируемый полет Starliner совершит в 2020 году.