Роуминг с Белоруссией исчезнет не позднее сентября 2020 года

Россия согласовала дорожную карту, теперь ожидается подписание со стороны Белоруссии.

«Согласно финальной версии дорожной карты по так называемой отмене роуминга между Россией и Белоруссией, в марте 2020 года должны быть готовы предложения о ее законодательном закреплении», — рассказал Новиков.

Сама плата за входящие вызовы в роуминге отменится в течение шести месяцев после этого — не позднее сентября 2020 года. К первому осеннему месяцу нужно завершить все технические и организационные процедуры, нацеленные на создание «корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков».

Россия подписала финальную версию дорожной карты 19 декабря. Соответственно, она полностью согласована. Теперь слово осталось за Белоруссией.

Желание отказаться от роуминга на территории Союзного государства обсуждалось в декабре 2018 года в рамках 55-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. На ней участвовали, в том числе, представители профильных ведомств двух государств.

На отмену роуминга в Союзном государстве нужно шесть-девять месяцев с момента подписания дорожной карты. С таким заявлением 2 августа 2019-го выступил министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган. Тогда же заместитель главы Минкомсвязи России Олег Иванов добавил, что отказ от роуминга повлечет за собой изменения в законодательстве двух стран.