    22 декабря 2019, 17:37

    Роуминг с Белоруссией исчезнет не позднее сентября 2020 года

    Алена Макаренко

    Плата за входящие вызовы в роуминге с Белоруссией должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. Уже готова финальная версия дорожной карты по отмене роуминга в Союзном государстве. Об этом рассказал пресс-секретарь Минкомсвязи России Евгений Новиков, сообщил ТАСС.

    Россия согласовала дорожную карту, теперь ожидается подписание со стороны Белоруссии.

    «Согласно финальной версии дорожной карты по так называемой отмене роуминга между Россией и Белоруссией, в марте 2020 года должны быть готовы предложения о ее законодательном закреплении», — рассказал Новиков.

    Сама плата за входящие вызовы в роуминге отменится в течение шести месяцев после этого — не позднее сентября 2020 года. К первому осеннему месяцу нужно завершить все технические и организационные процедуры, нацеленные на создание «корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков».

    Россия подписала финальную версию дорожной карты 19 декабря. Соответственно, она полностью согласована. Теперь слово осталось за Белоруссией.

    Желание отказаться от роуминга на территории Союзного государства обсуждалось в декабре 2018 года в рамках 55-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. На ней участвовали, в том числе, представители профильных ведомств двух государств.

    На отмену роуминга в Союзном государстве нужно шесть-девять месяцев с момента подписания дорожной карты. С таким заявлением 2 августа 2019-го выступил министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган. Тогда же заместитель главы Минкомсвязи России Олег Иванов добавил, что отказ от роуминга повлечет за собой изменения в законодательстве двух стран.