Роуминг между Россией и Белоруссией будет отменен с сентября 2020 года

«… Такая договоренность существует», — указал он, добавив, что тарифы на телефонную связь будут «очень близкими», различие будет совершенно символическим, по его словам, это значит, что граждане Белоруссии и России смогут поздравлять друг друга практически без роуминга.

До этого Москва упоминала, что плату за телефонную связь между Россией и Белоруссией предполагается отменить не позднее сентября следующего года. Данный закон вступит в силу после согласования всех деталей.

В Европейском союзе мобильный роуминг между странами-членами был отменен в июне 2017 года, а стоимость звонков для всех операторов стала одинаковой.

Ранее Дмитрий Крутой назвал глупыми разговоры о том, что Минск перейдет на российские рубли и опроверг слухи о том, что Белоруссия откажется от своей валюты.