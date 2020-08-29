Роулинг отказалась от награды Ripple of Hope после скандала с трансгендерами
По данным RT, Джоан Роулинг заявила, что Кеннеди ошибается в своих суждениях, и решила вернуть награду, полученную в 2019 году. Писательница заявила, что ценит право следовать указаниям собственной совести выше любых наград.
Скандал грянул в начале июня после того, как Роулинг в своем Twitter прокомментировала заголовок статьи о «людях с менструацией». В ответ ее обвинили в ненависти к трансгендерам несмотря на ее попытки объяснить свою позицию.
В начале августа о своем глубоком разочаровании Роулинг сообщила Кэрри Кеннеди. Он заявила, что твиты писательницы унизили траснгендеров. Она подчеркнула, что «Нападки» Роулинг на трансгендерное сообщество противоречат ценностям центра
В ответ Джоан Роулинг на днях опубликовала письмо, в котором подчеркнула несправедливость обвинений и категорически опровергла обвинения в ненависти к траснгендерам.
«Кроме того, я не считаю защиту прав женщин чем-то неправильным, дискриминационным, наносящим вред транссообществу или приводящим к насилию в его отношении», — подчеркнула писательница.