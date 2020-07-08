Роулинг, Этвуд, Карспаров и еще 150 деятелей культуры подписали письмо о свободе слова. В ответ их затравили

Свыше 150 деятелей культуры и науки подписали открытое письмо о свободе слова и против нетерпимости в условиях кампании за расовую и социальную справедливость. Пользователи в Сети их осудили.

Письмо опубликовало издание Harper’s Magazine. В нем писатели, журналисты и другие интеллектуалы страны недовольны «нетерпимостью к противоположным взглядам, модой на публичную травлю и преследованием за освещение сложных политических проблем».

Они настаивают, что «свободный обмен информацией и идеями — это жизненная основа либерального общества, которая с каждым днем становится все более ограниченной».

Мы не просто кучка старых «белых» парней, которые сидят и пишут это письмо. Среди нас есть чернокожие, мусульманские, еврейские мыслители, транссексуалы и геи, старики и молодежь, представители правого и левого движений. Мы считаем, что эти ценности широко распространены и близки многим, и поэтому хотим, чтобы письмо отражало это Томас Уильямс автор письма.

Под обращением подписались 153 известные личности, в их числе писательницы Джоан Роулинг и Маргарет Этвуд, шахматист Гарри Каспаров, лингвист Ноам Хомский, философ Френсис Фукуяма, а также остальные деятели, чья репутация серьезно пострадала от выражения политических взглядов.

«Я очень горжусь тем, что подписала это письмо в защиту основополагающих принципов либерального общества: открытых дебатов и свободы мысли и слова», — написала Роулинг.

Однако в Сети раскритиковали подписавшихся интеллектуалов, осуждающих публичную травлю и преследование за свободу слова. Пользователи напомнили, что многие из них и сами участвовали в «культуре отмены» (осуждение и отказ от поддержки публичной персоны за то, что она совершила сомнительный поступок или высказала оскорбительное мнение — прим. ред.).

«Я вижу только список бесхребетных либералов, которые не высказывались, когда „культура отмены“ касалась консерваторов, но теперь обеспокоенных, когда дело дошло до интеллигенции. И как они отреагировали? Мягким упреком, словно ультралевые — это дети, которых могут отругать».

Сам автор письма ответил, что он лишь высказался в защиту людей, «которые могут свободно говорить и мыслить, не опасаясь наказания или возмездия, которые имеют право выражать несогласие, не боясь потерять работу».