Роухани: Тегеран не стремится к получению ядерного оружия

По словам Роухани, тот, кто хочет получить ядерное оружие, будет ограничивать обширное наблюдение и снизит возможности для контроля.

«Мы проверки не снижали», — цитирует политика RT.

Он добавил, что, несмотря на сокращение обязательств по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), ядерная деятельность Тегерана находится под наблюдением МАГАТЭ.