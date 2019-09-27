  • Роухани: Тегеран не стремится к получению ядерного оружия

    27 сентября 2019, 15:17

    Артур Блянихов

    Иранский лидер Хасан Роухани обозначил, что у Тегерана нет стремления получить ядерное оружие, поэтому специалисты МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) и проводят проверки. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По словам Роухани, тот, кто хочет получить ядерное оружие, будет ограничивать обширное наблюдение и снизит возможности для контроля.

    «Мы проверки не снижали», — цитирует политика RT.

    Он добавил, что, несмотря на сокращение обязательств по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), ядерная деятельность Тегерана находится под наблюдением МАГАТЭ.