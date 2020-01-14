Роухани поддержал признание Пентагона террористической организацией

Соответствующий документ меджлис одобрил еще 7 января. Причиной его создания стала американская атака, в результате которой погиб глава «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани.

Документ представляет собой поправку к закону о признании Центрального командования Вооруженных сил США запрещенной организацией, который приняли в апреле 2019 года. Отныне в этот список входят все сотрудники министерства обороны Соединенных Штатов, а также учреждений и организаций, связанных с ним.