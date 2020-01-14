Роухани поддержал признание Пентагона террористической организацией
Президент Ирана Хасан Роухани одобрил решение парламента признать Пентагон террористической организацией. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда» со ссылкой на издание Tasnim.
Соответствующий документ меджлис одобрил еще 7 января. Причиной его создания стала американская атака, в результате которой погиб глава «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани.
Документ представляет собой поправку к закону о признании Центрального командования Вооруженных сил США запрещенной организацией, который приняли в апреле 2019 года. Отныне в этот список входят все сотрудники министерства обороны Соединенных Штатов, а также учреждений и организаций, связанных с ним.