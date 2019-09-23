Роухани назвал санкции США против Ирана полным отчаянием

Американский Минфин в пятницу, 20 сентября, объявил о введении санкций в отношении Центрального банка Ирана, Национального фонда развития и компании Etemad Tejarate Pars Co.

«США объявили о санкциях, которые уже вводили против нас ранее. Это говорит о полном отчаянии Вашингтона. Сами американцы до этого утверждали, что больше не осталось ни одной сферы (в Иране — прим. ред.), которая не была бы подвергнута санкциям», — приводятся слова Роухани на официальном сайте президента Ирана.

Глава Ирана отметил, что делегация его страны отправляется на Генассамблею ООН в «условиях жесточайшего давления со стороны США», сообщил сайт «Свободная Пресса».

«Народ Ирана показал стойкость перед лицом санкций, и теперь наша экономика начинает расти. Это означает, что мы справились с этой проблемой», — заключил Хасан Роухани.