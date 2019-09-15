Роухани назвал американцев интервентами

Президент Ирана Хасан Роухани назвал США интервентами. Так он расценил присутствие американских военных на территории Сирии без официального согласия на то властей Дамаска.

«Присутствие американских войск в Сирии является интервенцией», — заявил Роухани. Его слова привел арабский телеканал Al Jazeera.

По словам иранского руководителя, раз так, всем заинтересованным странам региона следует оказывать поддержку Сирии и ее законному правительству. Конфликты должны разрешаться путем переговоров, а не оружием, уверен глава государства. Указывая на это, Роухани упомянул в качестве примеров таких конфликтов, которые должны закончится путем диалога между сторонами, события в Сирии и Йемене.

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После своего откровенного заявления президент Роухани собрался в Турцию. Здесь пройдет встреча глав государств — гарантов так называемого астанинского процесса. В нем участвуют Россия, Турция и Иран. Перед тем стороны добились прекращения огня в Сирии Были достигнуты принципиальные договоренности между сирийской армией и вооруженными группировками в провинции Идлиб.

Ранее Россия, Турция и Иран приняли совместное заявление. Они договорились принять конкретные меры, чтобы обеспечить безопасность мирного населения в Идлибе, уточнили в посольстве Казахстана в Москве.