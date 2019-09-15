  • Роухани назвал американцев интервентами

    15 сентября 2019, 19:56

    Алексей Сахаров

    Президент Ирана Хасан Роухани назвал США интервентами. Так он расценил присутствие американских военных на территории Сирии без официального согласия на то властей Дамаска.
    Роухани назвал американцев интервентами

    «Присутствие американских войск в Сирии является интервенцией», — заявил Роухани. Его слова привел арабский телеканал Al Jazeera.

    По словам иранского руководителя, раз так, всем заинтересованным странам региона следует оказывать поддержку Сирии и ее законному правительству. Конфликты должны разрешаться путем переговоров, а не оружием, уверен глава государства. Указывая на это, Роухани упомянул в качестве примеров таких конфликтов, которые должны закончится путем диалога между сторонами, события в Сирии и Йемене.

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    После своего откровенного заявления президент Роухани собрался в Турцию. Здесь пройдет встреча глав государств — гарантов так называемого астанинского процесса. В нем участвуют Россия, Турция и Иран. Перед тем стороны добились прекращения огня в Сирии Были достигнуты принципиальные договоренности между сирийской армией и вооруженными группировками в провинции Идлиб.

    Ранее Россия, Турция и Иран приняли совместное заявление. Они договорились принять конкретные меры, чтобы обеспечить безопасность мирного населения в Идлибе, уточнили в посольстве Казахстана в Москве.