Ротшильды подали в суд Вены иск о возвращении отнятых нацистами домов

Пришедшие к власти нацисты реквизировали здания. После Второй мировой войны власти Австрии восстановили благотворительный фонд Ротшильдов, но семье об этом не сообщили. Вся собственность фонда перешла Вене.

Никаких исков на протяжении многих лет никто не подавал. Но теперь праправнук Альберта фон Ротшильда Джефрри Оге, считает, что теперь власти Вены специально оформили документы для того, чтобы город был единственным владельцем домов, а затем продали здания по заниженным ценам.

В своем иске он требует вернуть всю собственность благотворительного фонда по состоянию на 1938 год. Считается, что интерес к возвращению недвижимости объясняется ростом стоимость жилья в столице Австрии. За последние годы цены за квадратный метр выросли в несколько раз.