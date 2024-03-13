13 марта 2024, 09:55
Ротную тактическую группу ВСУ с иностранными наемниками выявили под Кременной
Марочко: под Кременной действует тактическая группа с иностранными наемниками
Ротная тактическая группа ВСУ, в которой есть иностранные наемники, действует под Кременной в Луганской Народной Республике. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В ходе мониторинга ситуации в Кременской агломерации на передовых позициях выявлена усиленная ротно-тактическая группа», — указал собеседник агентства.
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По его словам, в состав этой группы входят, в том числе, иностранные наемники. Задача, которая поставлена боевикам, состоит в оперативном реагировании на ухудшение ситуации. Также они должны оказывать помощь регулярным подразделениям ВСУ.
Марочко отметил, что данные анализа радиоперехватов показали, что ряд артиллерийских расчетов противника, а также узкие специалисты общаются на английском языке.
«Переговорная таблица говорит о том, что иностранцы имели или имеют отношение к регулярным войскам НАТО», — подчеркнул военный эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял об участии иностранных наемников в атаках на приграничные районы РФ.
ЛНР
ВСУ
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