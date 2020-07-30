Члены постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам Роб Портман и Том Карпер обнародовали доклад, в котором утверждают, что попавшие под санкции российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги нашли способ их обойти.

В опубликованном документе приводятся результаты двухлетнего исследования. Сенаторы утверждают, что Ротенберги создали фальшивые компании, которые приобрели в США предметы искусства на 18 миллионов долларов.

«Похоже, что Ротенберги продолжали принимать активное участие на рынке искусства США, покупая предметы искусства более чем на 18 миллионов долларов в течение нескольких месяцев после введения санкций», — говорится в докладе.

Сенаторы утверждают, что российские бизнесмены имеют три подставные компании. Также на них работал арт-дилер Григорий Бальцер, имеющий паспорт США. Он использовал еще одну фальшивую фирму Steamort Limited. Считается, что таким путем было куплено не менее 16 картин, в том числе, картина Рене Магритта La Poitrine стоимостью 7,5 миллиона долларов.

Аукционные дома утверждают, что в действиях Бальцера нет ничего предосудительного. Представитель Ротенбергов заявил, что все сделки были законными.

В докладе содержатся данные, что после введения санкций в отношении предпринимателей связанные с ними компании совершили сделки на 91 миллион долларов. В Россию в 2014 году, между объявлением о запретительных мерах и до их ввода, Ротенберги вывели из США 122 миллиона долларов.