Ротенберги нашли способ обойти санкции — Сенат США
В опубликованном документе приводятся результаты двухлетнего исследования. Сенаторы утверждают, что Ротенберги создали фальшивые компании, которые приобрели в США предметы искусства на 18 миллионов долларов.
«Похоже, что Ротенберги продолжали принимать активное участие на рынке искусства США, покупая предметы искусства более чем на 18 миллионов долларов в течение нескольких месяцев после введения санкций», — говорится в докладе.
Сенаторы утверждают, что российские бизнесмены имеют три подставные компании. Также на них работал арт-дилер Григорий Бальцер, имеющий паспорт США. Он использовал еще одну фальшивую фирму Steamort Limited. Считается, что таким путем было куплено не менее 16 картин, в том числе, картина Рене Магритта La Poitrine стоимостью 7,5 миллиона долларов.
Аукционные дома утверждают, что в действиях Бальцера нет ничего предосудительного. Представитель Ротенбергов заявил, что все сделки были законными.
В докладе содержатся данные, что после введения санкций в отношении предпринимателей связанные с ними компании совершили сделки на 91 миллион долларов. В Россию в 2014 году, между объявлением о запретительных мерах и до их ввода, Ротенберги вывели из США 122 миллиона долларов.