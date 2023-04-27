Мир 27 апреля 2023, 14:02 Ротация инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС состоится 27 апреля Карчаа рассказал о планах ротации сотрудников миссии МАГАТЭ на ЗАЭС РИА «Новости»

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Смена инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС произойдет в четверг, 27 апреля. Об этом сообщил ТАСС советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Ротация инспекторов МАГАТЭ состоится сегодня. Трое выезжают, двое заезжают — австралиец и словак», — отметил он.

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По словам главы концерна, три инспектора уже отправились в район Васильевки, где будет происходить ротация. Их сопроводит представитель департамента безопасности ООН Александру Войводяну.

Предыдущая ротация на энергообъекте состоялась в конце марта. Тогда на ЗАЭС прибыла группа из трех инспекторов, представляющих Словакию, Францию и Японию.

Решение о постоянном присутствии экспертов на станции приняли по итогам поездки главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Запорожье в сентября 2022 года.

Меньше недели назад Запорожскую АЭС в очередной раз атаковали украинские дроны.