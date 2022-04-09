«Рот заткни». Украинский нацист докопался до пенсионерки, поддержавшей Россию

Украинские нацисты продолжают издеваться над русскими стариками, которые поддерживают Россию. Очередной ролик с постыдным поведением бандеровца, приставшего на улице к пенсионерке, которая отказалась произносить на камеру фашистский лозунг, выложил Telegram-канал Ura.ru.

На видео бритоголовый бандеровец заставляет бабулю произнести «Слава Украине». Она отказывается и соглашается только с лозунгом «Слава России».

«Да, я русская», — ответила бабушка нацисту.

Такой ответ еще сильнее взбесил агрессивного неонациста. Он начал кричать на нее, говорить, чтобы она уезжала в Россию. Бабушка не оставляла надежду донести до местного скинхеда, что ей не нужны его проповеди, но он лишь повышал тон.

«Рот заткни!» — крикнул нацист на бабулю.

На днях в Сети появилось видео, демонстрирующее бесчеловечное отношение украинских военных к своим пожилым согражданам. Солдаты ВСУ издевались над бабушкой, принявшей их за российских военных. Она вышла встречать их со Знаменем Победы, но каратели забрали и растоптали его.