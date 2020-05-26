«Рот Фронт» и Roshen встретятся в суде ЕС из-за «Ромашки»

Российская кондитерская фабрика «Рот Фронт» судится с украинской компанией Roshen. Предметом спора стали похожие этикетки конфет «Ромашка».

Согласно электронным материалам суда от 13 мая, «Рот Фронт» выступил против регистрации Roshen этикетки с изображением ромашки. Ведь это может привести к путанице у потребителей.

Российская компания подала иск в Общий суд Европейского союза по тому вопросу еще в 2017 году и выиграла процесс. Однако в сентябре 2018-го решение аннулировали. Там пришли к выводу, что два торговых знака непохожи. Сейчас «Рот Фронт» обжаловал этот вердикт. Европейское бюро по интеллектуальной собственности (EUIPO) по решению суда ЕС возместит российскому производителю все судебные издержки, написала газета «Известия».

Roshen — крупнейший в мире производитель кондитерских изделий. Ежегодно фабрика выпускает около 450 тысяч тонн сладостей. Основателем компании является экс-президент Украины Петр Порошенко. Он пообещал продать бизнес в 2014 году, если победит на выборах. Через два года холдинг передали в доверительное управление инвестиционной компании Rotschild.

Судебные тяжбы «Рот Фронта» и Roshen продолжаются с 2011 года. Тогда московская компания пыталась добиться запрета на производство и продажу конфет «Ласточка-певунья», а также получить от конкурента 30 миллионов рублей за незаконное использование бренда.

Roshen обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой на невозможность вести судебные тяжбы. По утверждению украинской компании, у нее не было возможности ознакомиться с материалами дела. Липецкий арбитражный суд в итоге оказался на стороне российского производителя.

Ранее Порошенко попал в очередной скандал. Депутат Верховный рады Андрей Деркач обнародовал телефонный разговор бывшего украинского лидера с кандидатом в президенты США Джо Байденом. Американские СМИ считают, что тут не обошлось без России.