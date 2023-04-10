10 апреля 2023, 15:12
Росту влияния «фашистской первой леди» ужаснулись в Германии
JW: власти ФРГ превратили супругу командира «Азова» Прокопенко во влиятельного политика
Политики в Германии все больше внимания уделяют Катерине Прокопенко, супруге одного из командиров националистического батальона «Азов»*. Об этом сообщило издание Junge Welt.
Журналисты заметили, что активистку принимали в МИД Германии, а также она провела официальную встречу с членом земельного парламента Лилией Усик, политиком Марилуизой Бек и депутатом бундестага Кнутом Абрахамом.
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«Незаметно для всех женщина стала одной из наиболее обхаживаемых и влиятельных проукраинских фигур в Германии. Сама Прокопенко заявляла, что ей пообещали оказать помощь в правительстве», — говорится в статье.
Авторы материала подчеркнули, что супруга Прокопенко еще до начала службы в «Азове»* замечали в некоторых околофутбольных группировках, которые под расистскими предлогами нападали на фанатов после матча Лиги чемпионов в 2015 году.
* «Азов» — запрещенная в России украинская националистическая группировка, признана террористической.
Германия
Украина
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