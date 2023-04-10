Мир 10 апреля 2023, 15:12 Росту влияния «фашистской первой леди» ужаснулись в Германии JW: власти ФРГ превратили супругу командира «Азова» Прокопенко во влиятельного политика РИА «Новости»

Читать 360tv в

Политики в Германии все больше внимания уделяют Катерине Прокопенко, супруге одного из командиров националистического батальона «Азов»*. Об этом сообщило издание Junge Welt.

Журналисты заметили, что активистку принимали в МИД Германии, а также она провела официальную встречу с членом земельного парламента Лилией Усик, политиком Марилуизой Бек и депутатом бундестага Кнутом Абрахамом.

Реклама

«Незаметно для всех женщина стала одной из наиболее обхаживаемых и влиятельных проукраинских фигур в Германии. Сама Прокопенко заявляла, что ей пообещали оказать помощь в правительстве», — говорится в статье.

Авторы материала подчеркнули, что супруга Прокопенко еще до начала службы в «Азове»* замечали в некоторых околофутбольных группировках, которые под расистскими предлогами нападали на фанатов после матча Лиги чемпионов в 2015 году.

* «Азов» — запрещенная в России украинская националистическая группировка, признана террористической.