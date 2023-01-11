Мир 11 января 2023, 12:31 Ростом цен на хлеб обеспокоились в парламенте Франции

Читать 360tv в

Депутат Национального собрания Франции Франсуа Жоливе обратился к министру экономики, финансов и суверенитета в области промышленности и цифровых технологий Брюно Ле Мэру, заявив, что в стране растет число людей, которые страдают из-за отсутствия регулярного питания. Об этом написал RT.

В своем обращении депутат отметил, что сложившаяся ситуация связана с резким ростом цен на хлеб.

Реклама

«Уже несколько месяцев рост цен на электроэнергию и сырье из-за конфликта на Украине механически приводит к увеличению цен на многие повседневные продукты, включая хлеб», — сказал Жоливе.

Реклама

Резкий рост цен влияет как на потребителей, так и на коммерсантов, добавил депутат. Он отметил, что работа булочных «необходима для жизнеспособности и динамизма сельской общины».

Авторы: