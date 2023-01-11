11 января 2023, 12:31
Ростом цен на хлеб обеспокоились в парламенте Франции
Депутат Национального собрания Франции Франсуа Жоливе обратился к министру экономики, финансов и суверенитета в области промышленности и цифровых технологий Брюно Ле Мэру, заявив, что в стране растет число людей, которые страдают из-за отсутствия регулярного питания. Об этом написал RT.
В своем обращении депутат отметил, что сложившаяся ситуация связана с резким ростом цен на хлеб.
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«Уже несколько месяцев рост цен на электроэнергию и сырье из-за конфликта на Украине механически приводит к увеличению цен на многие повседневные продукты, включая хлеб», — сказал Жоливе.
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Резкий рост цен влияет как на потребителей, так и на коммерсантов, добавил депутат. Он отметил, что работа булочных «необходима для жизнеспособности и динамизма сельской общины».
Франция
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