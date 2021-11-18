«Ростех» допустил участие ОАЭ в производстве подсистем Су-75 Checkmate

«Ростех» ведет переговоры с предприятиями Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о совместном производстве Су-75 Checkmate. Российский оборонный гигант планирует создавать с компаниями из ОАЭ беспилотную версию истребителя. Рыночная оценка показала большой спрос этой модификации на Ближнем Востоке.

По данным издания The Defense News, об этом на брифинге в Абу-Даби заявил глава департамента международного сотрудничества и региональной политики «Ростеха» Виктор Кладов. По его словам, на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2021 состоялись переговоры с экономическим советом Tawazun, ведующем закупками для нужд силовых структур, инвестиционными компаниями Mubadala и Edge Group. Обсуждалось производство композитных материалов и телекоммуникационных технологий.

Кладов подчеркнул, что беспилотники вызвали большой интерес в регионе.

«Этот сектор пуст, за исключением F-35, который производится совместно 22 странами. Даже для США собственное производство обходится довольно дорого», — сказал он.

Представитель «Ростеха» объяснил желание России сотрудничать с ОАЭ в этом вопросе большим интересом Эмиратов к новым технологиям. Кладов пообещал, что через пять лет появится беспилотная версия Checkmate, управляемая искусственным интеллектом.

Российский однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 является уникальной машиной. Он дешевле зарубежных аналогов и превосходит их по техническим характеристикам. В частности, он может нести рекордное количество вооружений.