«Ростатом» построит АЭС в Эфиопии

Россия и Эфиопия подписали соглашение о сотрудничестве в мирной атомной сфере в октябре прошлого года. Как сообщил сайт телеканала «Звезда», на данный момент прошло уже две встречи сотрудников эфиопского министерства инноваций и технологий и специалистов Росатома. На них сформировали рабочие группы, которые составят план действий.

«Когда с этим будет закончено, мы сможем узнать, когда начнется строительство АЭС», — пояснил дипломат.

Напомним, «Ростатом» — государственный холдинг, включающий более 360 предприятий в атомной области. В него входят гражданские атомные компании, предприятия комплекса ядерного вооружения, научно-исследовательские учреждения и атомный ледокольный флот.

Росатом имеет наибольшее число зарубежных проектов, это 36 энергоблоков в 12 странах. В том числе в Индии, Китае, Бангладеше и Турции. На данный момент реализуются проекты АЭС в Финляндии, Белоруссии и Венгрии.