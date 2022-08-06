Рост заболеваемости ковидом зафиксировали почти по всей Абхазии
Минздрав Абхазии зафиксировал рост заболеваемости ковидом почти по всей стране
Абхазские медики зафиксировали рост заболеваемости ковидом практически во всех районах страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
«Под председательством министра здравоохранения Эдуарда Бутбы состоялось заседание оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Медики отмечают рост заболеваемости, вспышка COVID-19 зафиксирована практически во всех районах республики», — привел заявление министерства ТАСС.
Как уточнила пресс-служба, чаще всего у инфицированных выявляют штамм «омикрон». Заболевание проходит у этих людей в легкой форме. Главный врач Гудаутской ЦРБ Хаджарат Шамба сообщил, что сейчас в инфекционном отделении на стационарном лечении находятся 20 пациентов.
«Рост заболеваемости идет во всем мире, нам тоже нужно быть готовыми. Если будет необходимо, откроем отделение и в основном корпусе Гудаутской ЦРБ, подготовим сводные медицинские бригады. Пока больница справляется своими силами», — отметил главврач.
Новые случаи заражения коронавирусом перестали фиксировать в Абхазии в мае. После двухмесячного перерыва в республике снова начались инфицирования.