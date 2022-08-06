Рост заболеваемости ковидом зафиксировали почти по всей Абхазии

Абхазские медики зафиксировали рост заболеваемости ковидом практически во всех районах страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

«Под председательством министра здравоохранения Эдуарда Бутбы состоялось заседание оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Медики отмечают рост заболеваемости, вспышка COVID-19 зафиксирована практически во всех районах республики», — привел заявление министерства ТАСС.

Как уточнила пресс-служба, чаще всего у инфицированных выявляют штамм «омикрон». Заболевание проходит у этих людей в легкой форме. Главный врач Гудаутской ЦРБ Хаджарат Шамба сообщил, что сейчас в инфекционном отделении на стационарном лечении находятся 20 пациентов.

«Рост заболеваемости идет во всем мире, нам тоже нужно быть готовыми. Если будет необходимо, откроем отделение и в основном корпусе Гудаутской ЦРБ, подготовим сводные медицинские бригады. Пока больница справляется своими силами», — отметил главврач.

Новые случаи заражения коронавирусом перестали фиксировать в Абхазии в мае. После двухмесячного перерыва в республике снова начались инфицирования.