Мир 24 августа 2023, 14:10 Рост влияния БРИКС на нефтяном рынке отметили в Российском общественно-политическом центре Эксперт Бурых: Венесуэла также претендует на членство в объединении

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Советник президента Российского общественно-политического центра Дмитрий Бурых в разговоре с телеканалом «Звезда» оценил роль БРИКС на нефтяном рынке. По словам эксперта, новые члены располагают достаточным потенциалом для увеличения доли объединения в мировой торговле.

То, что доля БРИКС в условной нефтяной торговле будет расти, нет никаких сомнений. Например, Венесуэла также является одним из кандидатов на членство.

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«На саммите в России также будут рассмотрены заявки других возможных членов, обладающих потенциалом по углеводородам», — сообщил Бурых.