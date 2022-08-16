Рост цен заставил европейцев забыть об Украине

У жителей Европы проблема собственного благосостояния вышла на первый план. На фоне роста стоимости жизни их интерес к происходящему на Украине заметно угас.

Решимость Запада поддерживать украинцев, написало агентство Bloomberg, скорее всего, ослабнет. Причем произойдет это с наступлением холодов.

Проведенный в мае опрос среди 10 европейских стран показал: 42% респондентов недовольны излишним вниманием к Украине со стороны правительств, поскольку государствам хватает и своих проблем. В Румынии и Польше показатель превысил 50%.

«Европейцы считают рост стоимости жизни и цен на энергоносители главными проблемами, связанными с конфликтом на Украине, наряду с применением ядерного оружия», — отметили авторы материала.

В Германии в июле запрет на импорт российского газа поддержали менее трети участников исследования, хотя шестью неделями ранее таких было 44%.

Западным политикам в статье посоветовали подготовить обывателей к грядущим трудностям и попросить их о терпении. Международный валютный фонд оценил средний рост стоимости жизни для европейских домохозяйств почти на 7% от потребления в 2022 году.