Рост цен на топливо зафиксировали на Западе после отказа от российской нефти

В Соединенных штатах цены на топливо достигли своего исторического максимума — сейчас стоимость одного галлона бензина на 47% выше, чем год назад. Способствует этому подорожание нефти на мировом рынке, написали газета Wall Street Journal.

Аналитики предполагают, что рост цен на топливо может продолжиться и дальше из-за желания Европы ввести эмбарго на российскую нефть, сообщил ОТР.

В настоящий момент ЕС пытается убедить страны в присоединении к шестому пакету санкций. Из-за несговорчивости Венгрии Еврокомиссия даже готова предложить компансацию.