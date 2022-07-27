Рост цен на газ в Европе объяснили в Фонде энергетической безопасности

«Сумасшедший» рост цен на газ в Европе обусловлен политическими решениями. Об этом в разговоре с Runews сказал заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

По словам эксперта, рост цен продолжится в ближайшие месяцы. Он отметил, что текущие спотовые цены можно охарактеризовать как «экстремальные».

«Сумасшедший рост цены на газ, нетипичный для летнего периода, обусловили политические решения. Так, „Газпром“ высказался о планах снизить поставки энергоресурса по „Северному потоку“ до 20%. Это означает, что за сутки из России в Европу будет поступать не более 33 миллионов кубометров газа», — сказал Гривач.