Мир 24 декабря 2022, 23:04 Рост цен на энергоносители обошелся Венгрии в €10 млрд Премьер Орбан: скачок цен на энергоносители стоил Венгрии 10 млрд евро Pxhere

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Рост цен на энергоносители из-за украинского конфликта и антироссийских санкции, которые установил Евросоюз, обошелся экономике Венгрии в 10 миллиардов евро. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemezet.

Он отметил, что повышение стоимости подтолкнуло государства к опасной ситуации. В 2021 году Венгрия импортировала энергоносители на сумму порядка семи миллиардов евро, а в 2022 году ей пришлось отдать 17 миллиардов.

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«Разница в 10 миллиардов — большие деньги, которые сегодня уходят из венгерской экономики», — сказал Орбан.

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Премьер выразил мнение, что «если бы рождественский ангел решил снять энергетические ограничения», то цены на энергоносители сразу же бы упали. По его словам, при снижении инфляции страна могла бы планировать рост экономики в новом году на 5%.

Также Орбан заверил, что мирная жизнь на Украине зависит от Соединенных Штатов. Премьер Венгрии подчеркнул, что исключительно благодаря траншам США представители киевского режима могут вести боевые действия.