На днях партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» значительно поднялась в рейтинге. Ей удалось обогнать даже партию действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Эксперты высказались о столь необычных скачках. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По данным соцопроса Киевского международного института социологии, партия бывшего президента набрала 15,7%. В то время как за партию Зеленского свои голоса отдали 15,5% респондентов. 27,2% опрошенных отметили, что данная партия способна составить конкуренцию действующей власти. При этом 24,3% отметили, что реальной угрозой для действующего президента является партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

«Это проплаченные рейтинги. Они искусственно сажают нашу популярность. И этим рейтингам можно не верить», — отметил , сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

Он подчеркнул также, что у Порошенко нет никаких шансов вновь занять президентское кресло. По его словам, настоящие рейтинги бывшего президента крайне низки.