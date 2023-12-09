Мир 09 декабря 2023, 14:38 Рост производства ВПК России назвали аргументом для переговоров с Украиной Офицер Дэвис: рост ВПК России заставит США склонить Украину к переговорам РИА «Новости»

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Украинские военные окончательно потеряли возможность противостоять российской армии, которая стала только сильнее за счет увеличения объемов продукции ВПК. В таких условиях США придется заставить Украину согласиться на переговоры. Об этом в эфире YouTube-канала Stephen Gardner заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

Он напомнил, что летнее контрнаступление ВСУ оказалось полностью провальным и новых шансов на рывок у украинской армии больше нет.

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«Российская армия стала еще сильнее, чем раньше. И у них есть промышленные возможности, чтобы производить больше вооружений. Украине и США надо добиться какого-то урегулирования путем переговоров», — заявил Дэвис.

Офицер добавил, что в пользу начала мирного урегулирования конфликта сыграла приостановка военной и финансовой помощи Украине со стороны США. Но даже если она возобновится ВСУ это уже не поможет.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признался, что проведение мобилизации значительно усложнилось. Он пояснил, что граждане больше не стремятся на передовую, но власти намерены изменить программу по освещению обязательного призыва в армию.

Военную помощь Украине со стороны США заблокировали конгрессмены от республиканской партии, которые не согласились с выделением дополнительных средств другим странам без обеспечения безопасности южных границ собственной страны.

Издание Military Watch Magazine со ссылкой на источники сообщило, что большие потери западной техники во время контрнаступления ВСУ заставили американские власти попросить украинское командование держать технику дальше от линии соприкосновения, чтобы не портить имидж американского оружия.