Мир 14 сентября 2023, 18:05 Рост производства российского ОПК вызвал беспокойство в НАТО Министр обороны Кристофферсен назвал критической нехватку боеприпасов в НАТО РИА «Новости»

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Входящие в НАТО страны не смогли решить проблему с малыми запасами боеприпасов и ракет. Заполнение арсеналов происходит критически медленно. Об этом в беседе с изданием VG заявил министр обороны Норвегии Эйрик Кристофферсен.

Он подчеркнул, что все его коллеги из других стран говорят, что потребности в боеприпасах намного выше, чем могут обеспечить предприятия.

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«Россия сейчас наращивает производственные мощности для обеспечения своей армии на Украине. Когда боевые действия прекратятся, она сможет продолжить производство боеприпасов на высоком уровне. Это вызывает беспокойство», — заявил Кристофферсон.

Министры обороны стран НАТО вместе с главой военного ведомства Швеции встретятся на этой неделе в Осло для обсуждения вопроса нехватки боеприпасов, а также переброски сил альянса в рамках плана, утвержденного на его саммите в Вильнюсе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг еще в середине июня обратился к руководству европейских стран с просьбой помочь оборонным предприятиям увеличить объемы производства боеприпасов. Он подчеркнул, что арсеналы альянса пусты и их необходимо восполнить. Сделать это можно только через усиление оборонного сектора промышленности.