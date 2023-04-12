Мир 12 апреля 2023, 11:35 Рост популярности российских СМИ в мире заметили в МИД Замглавы МИД Рябков: запретом российских СМИ США повысили их популярность РИА «Новости»

Читать 360tv в

Запреты и ограничения деятельности российских СМИ в мире со стороны США только повысили их популярность. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, его слова привел ТАСС.

«Запретами в отношении работы российских СМИ в мире США только повышают их популярность», — сказал он.

Реклама

По его словам, американские власти всеми своими действиями в отношении отечественных средств массовой информации демонстрируют позицию, противоречащую свободе слова.

Спецпредставитель Государственного департамента США Джейс Рубин признавался в желании американских властей закрыть российские СМИ во всем мире, писал RT.

В конце 2021 года стало известно, что регулятор МАВВТ в Германии снял российский телеканал Russia Today на немецком языке с вещания в Европе.

Пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне Игорь Гиленко заявлял, что Штаты борьбой со СМИ из России превратили свободу слова в пародию.