Мир 02 марта 2023, 09:53 Рост недовольства политикой Байдена из-за помощи Украине заметили в США NYT: усталость от поддержки Украины может привести к расколу в Конгрессе White House

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Раскол может произойти в Конгрессе США по вопросу поддержки Украины из-за усталости от этой темы налогоплательщиков и недовольства политикой президента Джо Байдена. Об этом написала газета The New York Times, опираясь на данные соцопросов.

Издание заявило, что внутриполитические настроения в Штатах по вопросу украинского конфликта сильно изменились, что беспокоит Белый дом.

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«По результатам опросов, общественная поддержка вооружения украинцев слабеет, в то время как два главных претендента на президентский пост от Республиканской партии все чаще высказываются против вовлечения в войну», — заявила газета.

При этом она привела заявления бывшего президента США Дональда Трампа и его соперника от Республиканской партии, губернатора Флориды Рона Десантиса. Газета отметила, что пока двухпартийная коалиция в Конгрессе, поддерживающая политику в отношении Украины, сильна. Однако сторонники увеличения помощи киевскому режиму выразили опасения, что в преддверии выборов президента США военное финансирование Украины придется сократить еще до того, как удастся одержать победу над Россией.

«При этом некоторые раздосадованы тем, что Байден сделал недостаточно для усиления поддержки», — сказано в материале.

Экс-советник американского президента, республиканец Энди Сурабян напомнил, что такие настроения фиксируются в стране почти при каждой иностранной интервенции. По его словам, граждане США не связывают собственную безопасность с ситуацией на Украине.