Мир 25 июля 2023, 15:56 Рост недовольства беженцами в Польше оценили в Центре общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов: такое развитие событий было предсказуемо

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Директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал слова социолога Дороты Перетяткович о «дрязгах» между поляками и украинскими беженцами.

На данный момент в Польше проживает около 1,5 миллиона украинских беженцев.

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Попов в разговоре с журналистами отметил, что такое развитие событий с беженцами было предсказуемо. Напряженность и неприязнь между украинцами и поляками будет лишь нарастать в будущем, считает эксперт.

Ранее социолог Дорота Перетяткович в беседе с Newseria Business сообщила, что между поляками и украинцами «возникли некоторые дрязги, в том числе связанные с историей».