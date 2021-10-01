Рост количества самоубийств зафиксировали среди военнослужащих США

Количество самоубийств выросло среди американских военнослужащих. В 2020 году покончили с собой 580 солдат, сообщил Пентагон в своем ежегодном докладе.

Согласно документу, в прошлом году в действующих частях произошло 384 самоубийства. Среди этих случаев оказались 175 смертей в сухопутных войсках, еще 81 — в ВВС, 66 — в ВМС. В Корпусе морской пехоты покончили с собой 62 человека, а среди бойцов Национальной гвардии и резервистов наложили на себя руки 196 человек.

В 2018 году подобных случаев насчитывалось 541, а в 2019-м - 498. В Пентагоне признали, что в желаемом направлении цифры не меняются. При этом в ведомстве добавили, что продолжают работать над тем, чтобы самоубийств было меньше.

«Представленные данные вызывают беспокойство. Число самоубийств среди военнослужащих и членов их семей по-прежнему остается слишком высоким, ситуация не меняется в верном направлении», — заявил глава Минобороны Ллойд Остин.

В министерстве отметили, что на ситуацию повлияла пандемия, но она не стала главной причиной роста количества самоубийств.