Мир 11 марта 2024, 12:06 Рост импорта оружия в Европу вырос почти в два раза за пять лет SIPRI: импорт оружия в Европу с 2019 по 2023 год вырос почти в два раза Yauhen Yerchak / Global Look Press

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С 2019 по 2023 год объем импорта оружия в Европу увеличился на 94%. Об этом сообщил в докладе Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

«Страны в Европе в почти два раза нарастали импорт основных видов вооружений в период между 2014–2018 и 2019–2023 годами», — заявили в институте.

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Эксперт SIPRI Питер Веземан отметил, что на фоне украинского конфликта в регионе резко вырос спрос на закупки систем противовоздушной обороны.

По данным отчета, США поставили оружие в 107 стран, рост экспорта составил около 17%. При этом общая доля присутствия американских компаний на рынке Европы увеличилась с 34 до 42%.

Россия занимает в списке самых крупных экспортеров вооружений третье место, при этом за последние пять лет объем поставок упал сразу на 53%.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для победы на поле боя ЕС нужно производить оружие нового поколения.