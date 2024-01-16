Мир 16 января 2024, 18:37 Рост числа желающих получить гражданство россиян зафиксировали в Молдавии Reuters: в Молдавии заявили о резком росте запросов на гражданство от россиян

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В Молдавии зафиксировали резкий рост числа запросов от россиян, которые желают получить гражданство республики. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на сведения молдавского агентства по вопросам гражданства.

Ведомство в связи с резким ростом соответствующих запросов попросило правительство увеличить сроки рассмотрения поданных заявлений с 20 суток до полугода.

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При этом порядка 70% претендентов на гражданство являются россияне, еще 20% — украинцы. В агентстве объяснили столь резкую динамику геополитической ситуацией в регионе.

Ранее МИД России выразил решительный протест молдавскому послу Лилиану Дарию из-за недружественных шагов республики. В ведомстве уточнили, что россияне зачастую становятся объектами дискриминации в Молдавии, а многие даже не получают разрешение на въезд в республику.

В декабре молдавский парламент утвердил новую стратегию национальной безопасности, в которой Россию обозначили в качестве главной угрозы.