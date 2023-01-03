Мир 03 января 2023, 07:20 Рост числа отвергающих западный миропорядок стран заметили в Китае Китайский финансист Вэнь заявил об увеличении числа отвергающих западный миропорядок стран РИА «Новости»

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Все больше государств Азии и Латинской Америки хотят уйти из-под крыла западного миропорядка, в 2022 году эта тенденция усилилась. Об этом в материале для издания South China Morning Post написал китайский финансист Ван Вэнь.

По его словам, Россия предприняла радикальную попытку обновить международный порядок, в котором лидером является США.

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«Незападные страны пошли на беспрецедентное восстание в поисках своей независимой позиции, против установленного Западом миропорядка», — написал он.

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Вэнь отметил, что все больше стран берут для себя в качестве главного курса личные национальные интересы, избавляясь от западного контроля.

«Эта тенденция в будущем только лишь разовьется и усилится. Она выразится в „деамериканизации“ технологий и „дедоларизации“ мировой торговли. Незападные государства требуют взаимоуважения и демократизацию международной политики», — заключил экономист.

Ранее американский аналитик Джеффри Янг предрек коллапс западному миру в случае в случае поражения на украинском фронте.