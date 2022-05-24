Рост числа находящихся за чертой бедности спрогнозировали к 2023 году в Великобритании

Библиотека палаты общин Великобритании выпустила доклад, в котором утверждается, что к 2023 году число граждан страны, находящихся «за абсолютной чертой бедности», может увеличиться на 1,3 миллиона. Об этом написал RT.

При этом к 2026–2027 годам прогнозируется рекордный рост бедности с 1990-х годов. Причиной роста бедности называют конфликт на Украине, который сказывается на мировой экономике.

«В Великобритании первые экономические последствия выражаются в подорожании энергии», — говорится в документе.

В докладе отмечается, что это станет первым в истории случаем, когда уровень абсолютной бедности в Великобритании вырастет не в период рецессии.