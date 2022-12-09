Мир 09 декабря 2022, 15:51 Рост числа иностранных инструкторов и наемников зафиксировали на Украине Замглавы МИД РФ Рябков: на Украине появляются все новые западные инструкторы и наемники Defense.gov

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Количество иностранных наемников и инструкторов на Украине увеличивается. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщил ТАСС.

«Непосредственно на земле [на Украине] растет число западных инструкторов и наемников», — сказал он.

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По его словам, Соединенные Штаты услышали и поняли предупреждение о том, что украинский конфликт имеет коренное значение для России. Страна не собирается мириться с ситуацией, «которая, не будучи разрешенной дипломатически, оказалась в силовом поле».

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Власти США своими враждебными действиями подвели отношения с Россией к точке невозврата, подчеркнул Рябков.

Страны Запада отвергали предложения российской стороны, а состоявшиеся переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лавров и госсекретаря США Энтони Блинкена, добавил дипломат, завершились ничем.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что западные наемники не хотят ехать в район Артемовска в ДНР, где ВСУ ежедневно несут огромные потери. Но киевские власти заманивают их туда обманом.