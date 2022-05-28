Рост числа голодающих в мире до 220 миллионов спрогнозировали в ООН

Число голодающих и недоедающих на планете может вырасти до 220 миллионов из-за дефицита продовольствия, который последует вслед за украинским кризисом. Такое мнение высказал вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), экс-министр сельского хозяйства Италии Маурицио Мартина.

Число голодающих в мире росло еще до начала кризиса, отметил Мартина в интервью газете Corriere della sera. В 2021 году, по его словам, оно достигло почти 200 миллионов в 53 странах мира. Нынешняя ситуация сделает положение только хуже.

«Нынешний конфликт еще больше усугубит ситуацию с голодом, согласно нашим первым оценкам, число голодающих может возрасти еще на 18 миллионов, хотя многое зависит от дальнейшего развития событий», — сказал Мартина.

В портах Украины, как отметил Мартина, заблокированы шесть миллионов тонн зерна и почти 14 миллионов тонн кукурузы. Он пояснил, что в случае неразблокировки грузов, нестабильность продовольственной безопасности будет расти.

Экспорт продовольствия не морским путем, а альтернативным ему, не может гарантировать перевозку больших объемов, сказал Мартина. По его словам, сейчас идет работа по организации вывоза зерна и кукурузы с Украины грузовиками в Румынию. Оттуда груз впоследствии будут сплавлять по Дунаю.

Как указал Мартина, «крайне важно, чтобы порты вновь стали оперативными». При этом, о его словам, ни одна национальная политика в одиночку не может решить глобальную продовольственную проблему.