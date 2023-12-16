Мир 16 декабря 2023, 07:53 Рост числа бездомных зафиксировали в США Число бездомных в США в 2022 году достигло рекордного уровня Unsplash

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Число бездомных в Соединенных Штатах Америки достигло рекордных показателей в 2022 году — на улице оказались более 650 тысяч человек. Об этом сообщило американское министерство жилищного строительства и городского развития в опубликованном отчете.

В США зафиксировали рост числа людей, лишившихся жилья, этот показатель увеличился на 12% по сравнению с 2021 годом. Бездомным приходится ночевать на улице, в палатках, в автомобилях и приютах. Около 40% из них оказались афроамериканцами, 25% — пожилыми людьми. По данным отчета, существенную часть из бездомных также составляют латиноамериканцы.

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В качестве причины проблем с жильем ведомство указало рост стоимости аренды.

По мнению председателя межведомственного совета США по бездомным Джеффа Оливета, в стране не хватает домов, которые американцы могли бы себе позволить, сообщила радиостанция NPR.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл рассказал, что на улицах Нью-Йорка, Майами и Лос-Анджелеса часто встречаются бездомные и наркоманы. Он отметил, что некоторые из них могут попытаться напасть просто «за то, что вы просто дышите».