Мир 10 декабря 2022, 08:10 Рост числа бездомных украинцев зафиксировали в Великобритании Liverpool Echo сообщил о росте числа бездомных украинцев в Великобритании РИА «Новости»

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Число бездомных украинских беженцев в Великобритании с каждой неделей только увеличивается. Об этом в материале для издания Liverpool Echo написал журналист Пит Прайс.

По его словам, причиной этой тенденции являются многочисленные конфликты между украинцами и британцами на бытовой почве.

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«Культурные различия и высокие цены на жизнь становятся причиной конфликтов между людьми. Шесть месяцев держать незнакомцев в своем доме — слишком большой срок», — написал Прайс.

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Британское правительство запустило программу «Дома для Украины», предоставляющую временное жилье беженцам. По мнению Прайса, программа может закрыться после новостей о том, что все больше украинцев оказываются на улице.

«Добросердечные люди повелись на порыв и не задумались о возможных последствиях», — добавил он.

Ранее издание Express сообщило, что почти три тысячи украинских беженцев объявили себя бездомными в Великобритании.