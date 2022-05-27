Рост безработицы зафиксировали во Франции

Во Франции с 2020 года начали фиксировать резкий рост чиста безработных. Сейчас в стране насчитывается до 3,1 миллиона нетрудоустроенных граждан. Об этом написал Le Parisien со ссылкой на Министерство труда Франции.

В первом квартале 2022 года уровень безработицы в стране составил 5%. При этом в министерстве подчеркнули, что число граждан, ищущих работу, снизилось на 0,7% по сравнению с мартом текущего года, сообщила «Экономика сегодня».

В последнее время в стране также фиксируется рост цен на продукты питания. Гражданам начали выдавать талоны в пять, 20 и 30 евро для покупки товаров.