Россиян стало меньше в 2019 году

На 1 января 2020 году в России жили 146 миллионов 745,1 тысячи человек. Это на 35 тысяч 622 человека меньше (0,02%), чем было в начале 2018 года. При этом Росстат в своих расчетах не учитывал естественный прирост населения и приехавших в страну мигрантов.

Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что из-за спада рождаемости в России наступил демографический кризис. Президент России потребовал решить проблему к середине 2020-х. Для этого он предложил увеличить материнский капитал на второго ребенка, а также платить семьям и после рождения первого ребенка.

За первенца родители будут получать 466 617 рублей, за второго выплаты поднимут до 616 617 рублей. Не забудут и промо многодетные семьи. Государство поможет им погасить ипотечный кредит на сумму до 450 тысяч рублей.

Минтруд тоже не обошел эту тему стороной. Министерство предложило помощь россиянкам, которые сидят с детьми. Чтобы во время декрета они не растеряли профессиональные навыки, для них в регионах могут организовать курсы по повышению квалификации или по переквалификации.