Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью от инфекций и паразитов
Больше всего смертей инфекций и паразитов зафиксировано Кемеровской области — на 100 тысяч населения приходится 66,8 случая. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на данные Росстата.
Также самые большие показатели отмечаются в Иркутской области (57,2 случая на 100 тысяч человек), Пермском крае (55,2), Новосибирской области (46,7), Республике Тыва (46,5) и Свердловской области (46,4).
Меньше всего показатель смертности в Ингушетии (1,2), Северной Осетии (2,6) и Орловской области (3,3).