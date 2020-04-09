    09 апреля 2020, 17:18

    Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью от инфекций и паразитов

    Дарья Морозова

    Больше всего смертей инфекций и паразитов зафиксировано Кемеровской области — на 100 тысяч населения приходится 66,8 случая. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на данные Росстата.

    Также самые большие показатели отмечаются в Иркутской области (57,2 случая на 100 тысяч человек), Пермском крае (55,2), Новосибирской области (46,7), Республике Тыва (46,5) и Свердловской области (46,4).

    Меньше всего показатель смертности в Ингушетии (1,2), Северной Осетии (2,6) и Орловской области (3,3).