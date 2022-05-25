Россотрудничество не исключило открытия Русского дома в ЛНР

Русский дом появится в скором времени в Луганской Народной Республике. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Идет работа над открытием Русского дома в ЛНР. В Донецкой Народной Республике он уже есть», — сообщил он.

Примаков затруднился ответить на уточняющий вопрос о точных сроках открытия объекта.

Русский дом открылся в ДНР в ноябре 2021 года. Генеральный директор Русской гуманитарной миссии Сергей Шевчук сообщал, что его деятельность направлена на укрепление образовательных, культурно-просветительских и гуманитарных программ в республике.

Абитуриенты смогут узнать в Русском доме информацию о поступлении в вузы РФ. Также он стал площадкой для проведения творческих вечеров и встреч с представителями искусства и культуры, круглых столов и гастролей российских театров.