Россия нанесет Западу контрудар в ответ на установление потолка цен на нефть — Пушков | 360°

Все новости

Технологии

05 октября 2022, 05:56

Россиянам объяснили, кто может найти их по номеру телефона

Спецоперация

05 октября 2022, 05:42

Рогов предупредил о готовящейся провокации Украины на ДнепроГЭС

Реклама

Спецоперация

05 октября 2022, 05:16

Минпромторг России попросили дать отсрочку от мобилизации для полиграфистов

Мир

05 октября 2022, 05:10

Трамп попросил Верховный суд США запретить изучение изъятых у него при обыске секретных документов

Мир

05 октября 2022, 05:05

Россия нанесет Западу контрудар в ответ на установление потолка цен на нефть — Пушков

Деньги

05 октября 2022, 05:03

Карты системы UnionPay российских банков перестали принимать в Чехии и Испании

Мир

05 октября 2022, 05:01

Европе предрекли потери в 1,5 триллиона евро в борьбе с энергокризисом

Спецоперация

05 октября 2022, 04:33

«Нашли мины в школах и детсадах». Российские саперы рассказали, как ВСУ пытались взорвать мирных жителей ЛНР

Подмосковье

05 октября 2022, 04:28

Школьники представили главе Реутова проект о Москве в годы войны

Мир

05 октября 2022, 05:05

Россия нанесет Западу контрудар в ответ на установление потолка цен на нефть — Пушков

Сенатор Пушков рассказал, что сокращение нефтедобычи станет контрударом по планам Запада

Читать 360tv в

Решение России и стран ОПЕК+ о снижении объемов добычи нефти станет ударом для Запада в ответ на введение потолка цен на энергоресурс. Об этом в Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков. Сокращение нефтедобычи необходимо, чтобы поддержать ситуацию на нефтяном рынке.

«Это станет прямым ответом на введение потолка на цену на российскую нефть, а также на идею „потолков“ как таковую. Контрудар в ответ на удар», — заявил российский политик.

Реклама

Пушков добавил, что в энергетические войны вступают все новые страны.

Реклама

Ранее стало известно, что страны — участницы соглашения ОПЕК+ обсудят возможность сокращения суточной добычи нефти более чем на миллион баррелей. Сокращение задумали провести на фоне быстрого замедления мировой экономики в условиях ужесточения денежно-кредитной политики.

В Вене 5 октября впервые за два года пройдет очная встреча представителей стран-участниц. Сначала состоится заседание министерского мониторингового комитета, а затем встреча министров стран ОПЕК+.

Нефть

Цена на нефть

ОПЕК

1

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама