Мир 05 октября 2022, 05:05 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Россия нанесет Западу контрудар в ответ на установление потолка цен на нефть — Пушков Сенатор Пушков рассказал, что сокращение нефтедобычи станет контрударом по планам Запада Pixabay.com

Читать 360tv в

Решение России и стран ОПЕК+ о снижении объемов добычи нефти станет ударом для Запада в ответ на введение потолка цен на энергоресурс. Об этом в Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков. Сокращение нефтедобычи необходимо, чтобы поддержать ситуацию на нефтяном рынке.

«Это станет прямым ответом на введение потолка на цену на российскую нефть, а также на идею „потолков“ как таковую. Контрудар в ответ на удар», — заявил российский политик.

Реклама

Пушков добавил, что в энергетические войны вступают все новые страны.

Реклама

Ранее стало известно, что страны — участницы соглашения ОПЕК+ обсудят возможность сокращения суточной добычи нефти более чем на миллион баррелей. Сокращение задумали провести на фоне быстрого замедления мировой экономики в условиях ужесточения денежно-кредитной политики.

В Вене 5 октября впервые за два года пройдет очная встреча представителей стран-участниц. Сначала состоится заседание министерского мониторингового комитета, а затем встреча министров стран ОПЕК+.

1 0 0 0 0 0